Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno: la rassegna stampa

Aperture in ordine sparso sui principali giornali italiani. A tenere banco sono lo scontro sui migranti, con la visita della premier Giorgia Meloni in Albania, e le frizioni sulla Sanità. Ma c'è spazio anche per l'offensiva russa per condizionare il voto delle Europee e lo stallo sulla tregua in Medioriente. Sugli sportivi ancora tennis in primo piano, con l'impresa di Jasmine Paolini dopo quella di Jannik Sinner: in evidenza anche il primo giorno di Antonio Conte da allenatore del Napoli