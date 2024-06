Ilaria Salis scrive a Meloni: "Trasferitemi in ambasciata"

L'appello di Ilaria Salis

La richiesta di Salis di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest è stata fatta, racconta il padre Roberto, per evitare "pericoli per la sua sicurezza", per la sua famiglia e per i cittadini italiani che la assistono.

I timori per l'incolumità dell'attivista si sono acuiti dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo a cui hanno fatto seguito le minacce di un gruppo di naziskin tedeschi ricevute attraverso un sito di estrema destra.