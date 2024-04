Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Era il 9 aprile, ore 15 circa, quando si è verificata una tragica esplosione a Suviana, sull'Appennino Bolognese (FOTO). Lo scoppio ha provocato la morte di tre persone. Alla base della tragedia potrebbe esserci un incendio che avrebbe interessato un trasformatore durante dei lavori di manutenzione di un impianto.



Altro dramma sulle strade italiane, dove una 31enne alla guida di un Suv lo scorso sabato notte ha travolto un'auto dei Carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi morti nell'incidente.

Atmosfera calda a Parigi in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2024. Protagonisti del nuovo spot Allianz tre giovani campioni azzurri, scelti tra i sette ambassador della compagnia. Parlando di spot pubblicitari, è stato deciso lo stop alla diffusione dell'ultima trovata promozionale di Amica Chips.

Gli atenei si preparano ad accogliere le iscrizioni delle matricole per il prossimo anno accademico. Così all’Università di Firenze è avvenuta una speciale inaugurazione, mentre una nota facoltà si è confermata per il quarto anno consecutivo al primo posto al mondo negli Studi classici secondo il QS rankings by subject 2024.

Infine, lo sport. Il basket femminile vede brillare una nuova stella. Classe 2002, di origini italiane, la giovane atleta sta riscrivendo la storia della pallacanestro superando ogni record.

