Maltempo, in Veneto rompe gli argini il fiume Muson

L’ondata di nubifragi ha colpito il Nord Italia. Monitorati corsi d'acqua in Lombardia. Ieri allagamenti a Milano e nell'hinterland con un allerta per l'esondazione dei fiumi. In Valtellina pioggia sul fondovalle e fitte nevicate in quota sulle Alpi. Un disperso nel Comasco. In Veneto decretato lo stato di allarme rosso fino alle 14 soprattutto tra Vicenza, Padova e Verona. Forti piogge in Fvg

Su gran parte del Nord Italia prosegue l’ondata di maltempo che ieri ha messo in ginocchio soprattutto Lombardia e Veneto. A Milano si è registrata una pioggia mai così intensa negli ultimi 170 anni. A Vicenza e Verona è scattata l’allerta rossa. Nelle prime ore di oggi il fiume Muson dei Sassi è esondato a Camposampiero (Padova), in località Rustega, per la rottura di un argine a causa delle forti piogge. Evacuate alcune abitazioni rimaste isolate. Si cerca ancora un disperso nel Comasco, un uomo caduto in un torrente dopo il crollo di un ponticello. Nella notte piogge intense sono cadute sul Friuli Venezia Giulia causando allagamenti nel Pordenonese ( LE PREVISIONI METEO ).

vedi anche Maltempo, allerta rossa in Veneto e arancione in Lombardia e Fvg

In Veneto la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme "rosso" per criticità idrogeologica e idraulica su gran parte del territorio regionale, valido fino alle 14 di oggi. A Cologna Veneta (Verona), a seguito della rottura di un argine del fiume Guà, ci sono stati allagamenti alle campagne e alle aziende agricole. Il maltempo ha colpito anche Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione. Un muro della scuola Malfermoni non ha retto alla pressione e l'acqua ha invaso e danneggiato il parco giochi dell'istituto. E un cedimento della scarpata è stato causato dal maltempo lungo la SP 27 tra i Comuni di Mirano e Mira (Venezia). Secondo Marco Marani, del Dipartimento Icea dell'Università di Padova, "un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni".

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento della situazione meteo, che nelle ultime ore registra l'assenza di precipitazioni, ma diverse situazioni critiche per le piogge intense di ieri sera in quasi tutte le province. Gli allagamenti coinvolgono i centri abitati dei comuni di Asolo e Castelfranco Veneto (Treviso). Ulteriori allagamenti sono segnalati nei comuni di Quarto d'Altino (Venezia), e in quelli trevigiani di Altivole, Casier, Fonte, Mogliano Veneto. La rottura arginale del Muson dei Sassi a Camposampiero ha portato le acque a invadere i territori posti a est del territorio, confinati a sud dall'argine del Muson Vecchio. Altri smottamenti di terreno ostruiscono la viabilità nell'area pedemontana trevigiana e bellunese. Permangono diffusi allagamenti prevalentemente nelle province di Vicenza e Padova per le piogge del 15 e 16 maggio. Le previsioni indicano nella mattinata precipitazioni in prevalenza assenti, dalle ore centrali possibile qualche nuova precipitazione sparsa, anche con rovesci o locali temporali, specie su zone montane-pedemontane centro-orientali.

La situazione in Lombardia

Critica la situazione anche in Lombardia, dove mercoledì, sul 30% del territorio lombardo - secondo gli esperti - è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell'intero mese di maggio. Una quantità d'acqua, ha confermato l'assessore milanese Marco Granelli, mai così abbondante: "120-130 mm localizzati di pioggia in un solo giorno. Non era mai capitato negli ultimi 170 anni". Un uomo di 66 anni risulta disperso dopo essere caduto nel torrente Serenza a Cantù (Como). Era su un ponticello, crollato all'altezza della roggia Galliano, e non è più riemerso dopo essere stato inghiottito dal torrente in piena. Proseguono le operazioni di soccorso a Bellinzago e Gessate, nel Milanese, tra i Comuni più colpiti dal maltempo e dall'esondazione dei torrenti Trebbia e del Molgora. A causa del crollo di due ponti, un maneggio e una decina di persone sono invece difficilmente raggiungibili.

Le piogge in Fvg

L'ondata di maltempo ha interessato anche il Friuli Venezia Giulia, in particolare il Pordenonese, e la Bassa Romagna, nel Ravennate. Preoccupano i livelli del Po, cresciuti in Lombardia e in Emilia-Romagna. L'agenzia Aipo stima che i livelli del fiume possano nuovamente crescere nelle prossime ore con valori prossimi alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nel tratto tra Piacenza e Boretto. In Fvg stanotte ancora piogge abbondanti, anche temporalesche, e raffiche di vento molto forti. Sono stati segnalati allagamenti in numerosi comuni.