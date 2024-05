Maltempo, allerta meteo rossa in Veneto. Temporali in Lombardia. LIVE

In Veneto sono stati aperti per la prima volta tutti e sei i bacini di laminazione: "Un'alluvione così a metà maggio non ce l'aspettavamo", ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. Che parla di "un fenomeno eccezionale per la stagionalità e per le sue caratteristiche: acquazzoni intensi in pochissimo tempo, che non permettono uno sgombero dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. Siamo in oggettiva difficoltà. Si è di fronte ad un fatto inusuale, non programmato".