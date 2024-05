Maltempo, a Milano il livello del Lambro preoccupa ancora

Nella città e in provincia il livello dell'acqua è sceso rispetto a ieri, e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. Ancora disagi nell'hinterland. Si teme un peggioramento meteo in serata

Continua a preoccupare il maltempo a Milano. Nella città e in provincia il livello dell'acqua è sceso rispetto a ieri, e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume è ancora poco sotto i margini. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua, ma si teme un peggioramento in serata ( LE PREVISIONI METEO ).

Allerta arancione in Lombardia

Ieri, 15 maggio, è stata una giornata di pesanti disagi a Milano e in gran parte della Lombardia a causa di esondazioni e allagamenti causati da una pioggia caduta incessante per 24 ore. Oggi in Lombardia è ancora allerta arancione per il maltempo, estesa anche al Friuli Venezia Giulia. Gialla in altre sei regioni: Emilia Romagna, Veneto, Marche, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige.

Centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco

Intanto, sono stati centinaia gli interventi effettuati - da ieri mattina alle 8 - dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano nella metropoli e nell'hinterland, e in particolar modo tra il quartiere Ponte Lambro, in città, e Gessate e Bellinzago Lombardo, in provincia, i luoghi più colpiti dall'emergenza maltempo. A Bellinzago Lombardo, in particolare, le scuole oggi sono chiuse e l'acqua si ritira, ma lentamente, continuando ad occupare strade, marciapiedi, cantine e androni. A Gessate le persone sono ancora in difficoltà. Secondo i soccorritori sul campo, la situazione è ancora incerta: "Pensiamo di avere una finestra di tempo di alcune ore per cercare di sistemare ulteriormente le cose - spiega un coordinatore - ma poi dovrebbe tornare la pioggia. Se sarà leggera, dovremmo riuscire a gestire la situazione, se sarà

tanta potrebbero essere ancora guai seri".