Maltempo e nubifragi al Nord, a Milano strade allagate e disagi

Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre al Nord è tornato il maltempo con forti nubifragi. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha valutato allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia e gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e l'intero territorio delle Marche ( LE PREVISIONI ).

Forte pioggia su Milano, attiva vasca per contenimento Seveso

A Milano è entrata in funzione stamattina la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola a causa della pioggia intensa che cade ininterrottamente da ieri sera sul capoluogo lombardo. Si è registrato un allagamento al cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città, dove sono intervenuti il personale della MM, la Polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un'auto. Anche il fiume Lambro ha livelli molto alti ed è esondato nel quartiere di Pontelambro: sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia per il maltempo, soprattuto per la caduta di alberi e tetti pericolanti.

Deviazioni dei trasporti pubblici a Milano

A Milano a causa dell'allagamento di alcuni scambi, il tram 9 è sostituito da bus fra la Stazione Centrale e via Vittorio Veneto mentre è stato risolto il problema sulla linea 2 dove, sempre per scambi allagati, la circolazione era interrotta nel lungo tratto fra piazza 6 Febbraio, nella zona di Citylife, e Duomo. A causa dell'allagamento di via Vittorini, alla periferia Est, hanno percorso limitato i bus 45, 66 e 88. E sono rallentati i tram 19 e 33, dopo che la circolazione era stata interrotta per la caduta di un ramo sulla linea aerea.

A Modena garage e cantine allagate

Ieri sera un forte temporale si è abbattuto anche su tutta la provincia di Modena: diverse le richieste di interventi ai vigili del fuoco, la maggior parte dalla zona sud-est della città. Sono state impiegate tre squadre fino a tarda serata per far fronte a una dozzina di interventi tra cui alberi caduti che occupavano suolo pubblico e prosciugamenti di garage e cantine allagate.