Suviana, il bilancio sale a sei vittime. Si cerca l'ultimo disperso

Sono stati rinvenuti i corpi di altri tre tecnici coinvolti nella deflagrazione alla centrale di Bargi: si tratta di Adriano Scandellari (57 anni), Paolo Casiraghi (59) e Alessandro D'Andrea (37). Continuano senza sosta le operazioni per ritrovare l'ultimo lavoratore che manca ancora all'appello ascolta articolo

Dopo 48 ore di ricerche, sale a sei il conto delle vittime accertate dell'esplosione alla centrale di Bargi sul lago di Suviana, nel Bolognese. Nella giornata di ieri, sono stati individuati tre dei quattro tecnici dispersi. All'appello ne manca uno, ma restano ben poche speranze di trovarlo vivo.

Gli ultimi corpi ritrovati La quarta vittima è Adriano Scandellari, 57enne nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò, lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro che era stato insignito da poco con la stella al merito per il lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La quinta vittima è Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano, tecnico della Abb. L'ultimo corpo ritrovato è di Alessandro D'Andrea, 37 anni, tecnico specializzato originario di Forcoli, paese della provincia di Pisa, dove ha abitato fino a tre anni fa prima di trasferirsi in Lombardia, insieme alla compagna, per lavorare per la Voith di Cinisello Balsamo (Milano). Resta ancora un tecnico da recuperare. leggi anche Esplosione Suviana, ritrovati tre corpi: vittime salgono a 6

Il tentativo di fuga, poi la morte I cadaveri della quarta e della quinta vittima sono stati recuperati al piano -9, uno dei piani allagati dopo l'esplosione. La morte, come ha spiegato il comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Turturici, "li ha colti probabilmente mentre stavano scappando, visto che i corpi sono stati ritrovati nel percorso di fuga". Si è trattato insomma di un tentativo disperato, ma la deflagrazione, il fumo e il crollo non ha lasciato loro scampo. leggi anche Esplosione a Suviana, l'ultimo disperso è il 68enne Vincenzo Garzillo

Gli altri lavoratori coinvolti I nomi dei tre lavoratori ritrovati vanno ad aggiungersi a quelli del 36enne Vincenzo Franchina di Sinagra nel Messinese, di Pavel Petronel Tanase, 45enne nato in Romania, di Settimo Torinese, e del 73enne Mario Pisani, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe. Restano invece stazionarie le condizioni dei quattro tecnici rimasti feriti nell'esplosione e ora ricoverati negli ospedali di Bologna, Cesena, Pisa e Parma: hanno tutti ustioni. Dimesso invece dal Bufalini di Cesena, con una prognosi di 30 giorni per ustioni alle mani, il 25enne Nicholas Bernardini. leggi anche Esplosione centrale Suviana, chi erano le vittime dell’incidente

Le ricerche Lo sforzo da parte di tutte le forze impegnate nella ricerca è enorme. Lo scenario ricorda ai soccorritori le attività di ricerca e soccorso effettuato nel caso della Costa Concordia: l'ambiente è difficile, la visibilità è praticamente nulla, si opera al tatto. Le operazioni per trovare l'ultimo diperso vanno avanti ad oltranza, anche con l'ausilio di robot filoguidati dalla superficie, come spiegato da Giuseppe Petrone, responsabile dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Il grave "problema è l'inquinamento dell'acqua. La scorsa notte è stata dedicata alla bonifica di uno strato di acqua che invade i locali dove è avvenuto lo scoppio: in particolare sono stati rimossi quasi totalmente gli olii e gli idrocarburi presenti in superficie. Si stanno immergendo vari operatori subacquei e scende una coppia per volta: la difficoltà è per la visibilità ridotta e la presenza di parti derivanti dal crollo legato all'esplosione", ha detto il luogotenente Duilio Lenzini del centro carabinieri subacquei di Genova. approfondimento Esplosione Suviana, esperti: problema alla turbina o al trasformatore

Le indagini Mentre si cerca l'ultimo disperso, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo e ora punta a fare luce sulla catena dei subappalti. Ieri, in seguito ai tragici fatti di Suviana, migliaia di persone in Emilia-Romagna sono scese in piazza per lo sciopero generale nazionale promosso da Cgil e Uil: la protesta è stata di otto ore e non di quattro. vedi anche Sciopero generale e cortei in tutta Italia contro morti sul lavoro