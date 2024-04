Esplosione a Suviana, chi sono i quattro dispersi

Chi sono i quattro dispersi

Due dei lavoratori di cui non si hanno più notizie erano al servizio di aziende con sede nel Milanese. Secondo quanto riporta anche Il Corriere della Sera, uno di loro è Paolo Casiraghi, 59 anni da compiere il 15 aprile, tecnico specializzato della sede di Sesto San Giovanni della multinazionale svizzera Abb. Residente in zona Bicocca, alla periferia nord di Milano, solo poche ore prima dell’esplosione, durante la pausa pranzo, aveva sentito il custode del suo palazzo dopo essere riemerso dalla galleria in profondità. Poi c’è Alessandro D'Andrea, 37 anni e originario di Pontedera, che lavora invece per la Voith, azienda tedesca di Cinisello Balsamo. Il terzo nome è quello di un dipendente di Enel Green Power Adriano Scandellari, 57 anni, di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, residente a Mestre. Lo scorso 5 dicembre, al Quirinale, aveva ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Stella del Lavoro, riconoscimento consegnato a 40 neo Maestri del lavoro in rappresentanza di 20 Regioni. Infine c’è Vincenzo Garzillo, 68enne di origini napoletane, dipendente di Lab Engineering che era a Suviana come consulente esterno di Enel.

L'attesa

Alcuni dei parenti dei dispersi sono arrivati ieri in tarda mattinata al lago di Suviana, dove è stata allestita per loro una tensostruttura: un team di psicologi li sta assistendo per supportarli durante le ore in cui le speranze di ritrovare i loro cari si affievoliscono sempre di più.