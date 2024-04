Terremoto a Napoli, doppia scossa ai Campi Flegrei

Alcune scosse nella giornata di ieri

Già ieri, come riportato dall'Ingv, sono state avvertite alcune scosse di terremoto con magnitudo 1.2 e profondità di 1 chilometro proprio nei Campi Flegrei. I dati mostrati dai simosgrafi indicano uno sciame sismico in corso: tra le 3.48 di questa notte e le 7.32 sono state registrate 13 scosse, tutte nell'area dei Campi Flegrei e per la maggior parte molto superficiali.