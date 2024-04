Napoli, donna ferita da un colpo di pistola in un parco a Fuorigrotta

È accaduto nella centrale piazza Italia. La vittima era vicino alle panchine del giardino pubblico: poco distanti ci sono delle giostrine, dove si trovavano alcuni bambini con i loro genitori. Soccorsa dai passanti e portata in ospedale, non è in pericolo di vita. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e sono al vaglio le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere. Convocato d'urgenza il comitato ordine e sicurezza pubblica

Una donna è stata ferita da un colpo di pistola alla gamba in un parco nella centrale piazza Italia del quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Non si conosce ancora la prognosi, ma non è in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi degli investigatori sarebbe stato esploso un solo proiettile: ciò escluderebbe l'ipotesi della “stesa”, ovvero uno dei raid intimidatori riconducibili alla camorra e caratterizzati da persone che sparano in aria all'impazzata.

Lo sparo e i soccorsi

Lo sparo ha raggiunto la donna mentre era vicino alle panchine del giardino pubblico: poco distanti ci sono delle giostrine, dove si trovavano alcuni bambini con i loro genitori. Alcuni dei presenti sono fuggiti spaventati, altri hanno circondato la vittima e qualcuno si è sfilato la cintura e l’ha usata come laccio emostatico per fermare l'emorragia. Un altro passante con la propria auto ha portato la donna al pronto soccorso del vicino ospedale San Paolo, dove è poi arrivata la Polizia di Stato.

Le ipotesi

La vittima, che sta per compiere 50 anni, è incensurata: potrebbe essere stata lei il bersaglio di chi ha sparato, ma potrebbe anche essersi trovata per errore sulla traiettoria di un colpo destinato a qualcun altro. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e sono al vaglio le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Sul luogo del ferimento, oltre alla cintura sporca di sangue usata per soccorrere la vittima, è stato trovato un casco da motociclista: potrebbe essere stato lasciato da chi ha esploso il colpo di pistola, anche se per ora non c'è certezza nemmeno sul numero di persone che ha aperto il fuoco.

Convocato d'urgenza il comitato ordine e sicurezza pubblica



Dopo quanto accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Si tratta di un episodio gravissimo, sul quale la Polizia di Stato, che procede, e la magistratura stanno profondendo il massimo sforzo investigativo per l'individuazione dei responsabili. Intanto, sono state attivate tutte le misure di prevenzione", fanno sapere dalla prefettura.