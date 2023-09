4/8

"Napoli sei tu e non Gomorra, non è Mare fuori o il Boss delle cerimonie" ha detto la sorella della vittima, Ludovica Cutolo, parlando dall'altare della chiesa del Gesù Nuovo. "Mamma sta lottando per te, con la forza di cento uomini - ha aggiunto - perchè non puoi essere definito da quello che ti è successo"