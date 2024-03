Omicidio Giogiò, pm chiede 20 anni di carcere per il 17enne imputato

Giovanbattista Cutolo è il giovane musicista ucciso la notte del 31 agosto scorso a Napoli. Il pm della Procura dei Minori ha chiesto 20 anni di carcere per il ragazzo accusato dell’assassinio, mentre l’avvocato dell’imputato ha chiesto al giudice la messa in prova per il 17enne. Presenti i genitori di Giogiò. "Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile", ha detto la madre ascolta articolo

A Napoli è in corso l'udienza preliminare del processo per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, conosciuto da tutti come Giogiò. Il musicista 24enne è stato ucciso la notte del 31 agosto del 2023 a Napoli, da un minorenne che gli ha sparato un colpo di pistola in piazza Municipio durante una lite scoppiata per uno scooter parcheggiato male. Oggi il pm della Procura dei Minori Francesco Regine, al termine della sua requisitoria, ha chiesto 20 anni di carcere per il 17enne imputato: è il massimo della pena considerato il rito abbreviato. Si attende ora la decisione del giudice: la sentenza del gup del Tribunale dei Minorenni Umberto Lucarelli dovrebbe arrivare oggi.

L'avvocato del 17enne ha chiesto la messa in prova Nel corso del processo al Tribunale dei Minori di Napoli, l'avvocato dell'imputato ha chiesto al giudice la messa in prova per il 17enne. La richiesta è stata fatta dal legale Davide Piccirillo. Il pm del Tribunale si è opposto alla richiesta, su cui si pronuncerà il giudice. Il minore, che ha scelto il rito abbreviato ed è arrivato in aula accompagnato dai familiari e dal suo legale, ha confessato di aver sparato ma di non averlo fatto con l'intenzione di uccidere.

I genitori di Giogiò: "Vogliamo giustizia o faremo rivoluzione" In aula è presente anche Daniela Di Maggio, la madre del 24enne ucciso. "Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile", ha urlato al megafono la donna prima di entrare nel tribunale. Con lei, all'esterno dell'edificio, una cinquantina di persone con cartelli e foto di Giogiò. "Il giudice – ha detto ancora Daniela Di Maggio – sia nei panni della mamma, del papà e della sorella, pensi a questo prima della sentenza. Altro che rito abbreviato. Hanno ucciso mio figlio come se fosse il peggiore dei camorristi". "Spero – ha aggiunto al megafono il padre del ragazzo, Franco Cutolo – in una pena esemplare, ho fiducia nel giudice. Ci vogliono interventi seri del governo in generale sui minori, ma prima delle nuove politiche sociali ci vogliono misure subito. Il primo problema sono le armi, troppe in mano ai minori. E poi sappiamo che i ragazzi di oggi non sono gli stessi di qualche anno fa, i giudizi non possono essere uguali. Lui avrà una pena ridotta perché è minorenne ma questa non è giustizia". I manifestanti hanno appeso un grande striscione all'ingresso del tribunale con la scritta "Vogliamo giustizia per Giogiò" e molti hanno portato strumenti musicali. Giovanbattista Cutolo era un musicista di talento e faceva parte dell'Orchestra Scarlatti junior. Un omaggio al ragazzo ucciso era arrivato anche sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. La mamma del 24enne: l'imputato mi guardava con sfida All'uscita dal tribunale, Daniela Di Maggio ha parlato del 17enne imputato: "Ma quale pentimento? Mi sfidava pure in aula, col doppio taglio, tutto tirato a lustro, sta benissimo, mentre una comunità intera, io, mio marito, mia figlia, gli amici di Giogiò e i miei parenti stiamo tutti uccisi". Poi ha aggiunto: "Il pubblico ministero ha fatto un'arringa meravigliosa. Dalla ricostruzione delle telecamere e di tutte le testimonianze di chi era presente si è visto che ha estratto la pistola contro Giogiò, che non c'entrava niente, e ha sparato. Prima due colpi, poi ha rincorso Giogiò e ne ha sparato il terzo mortale, perché aveva il gusto di uccidere".

