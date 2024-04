Coop per ragazzi autistici in ex villa di Sandokan rischia la chiusura

La Giornata per la consapevolezza dell'autismo passa, i problemi restano. Lo sa bene Vincenzo Abate, papà di due ragazzi autistici, gemelli, di 26 anni e presidente della cooperativa "La Forza del Silenzio", che da sedici anni si occupa di offrire sostegno e terapie avanzate a minori e maggiorenni, un caso unico considerando le difficoltà crescenti di ottenere terapie e aiuto per gli autistici che hanno compiuto diciotto anni. La cooperativa non si trova in un luogo qualunque: siamo a Casal di Principe, ex fortino della camorra, clan dei Casalesi. Oggi una realtà in radicale trasformazione. In via Bologna, cuore della città, nella villa che fu del boss Francesco Sandokan Schiavone, un tempo simbolo di affari criminali, è rimasto solo il marmo pregiato. Metà di quella che fu la casa di Sandokan è un bene confiscato, ormai da tempo. Circa 60 bambini e giovani vengono seguiti qui da diverse zone della provincia di Caserta. Qui si riesce a offrire il metodo Aba sia ai minorenni, sia ai maggiorenni in convenzione con la sanità pubblica, una possibilità spesso difficile da garantire. Ma a breve potrebbe essere necessario utilizzare il tempo imperfetto, perché la cooperativa si scontra con i ritardi dei pagamenti e questo ha generato un debito “monstre” con i creditori.

Perché la coop nel bene confiscato rischia la chiusura

Sommando ritardi su ritardi, le istituzioni – Azienda sanitaria locale e Comuni in primis – avrebbero accumulato un debito di 600mila euro. Elenca le cifre nero su bianco, il presidente della coop, e parla contestualmente di un’esposizione notevole con l’istituto di credito, che ha concesso loro ben due prestiti da 250mila euro. “Abbiamo dovuto fare tre decreti ingiuntivi nei confronti dell’Asl di Caserta, ma hanno fissato l’udienza nel 2025”, spiega. Intanto, c’è da garantire l’assistenza dei 60 ragazzi e la sussistenza di 50 dipendenti. Nel luogo simbolo della camorra e della sua resa - anche alla luce della recente collaborazione con la giustizia di Sandokan - sembra che sia vicina anche la resa dello Stato, in un certo senso; o comunque, del Welfare. La cooperativa è a un passo dall’alzare bandiera bianca: “Stiamo dimettendo diversi ragazzi - racconta Abate - perché non possiamo assicurare più l’assistenza in queste condizioni. Lo abbiamo già comunicato alle loro famiglie, che sono disperate, perché non sanno come assicurare ai figli le cure necessarie. Andando avanti così, lo dico senza mezzi termini, il rischio è chiudere”.