Giornata mondiale per consapevolezza su autismo, arrivano le Blu Home

Nel 2022, Sacra Famiglia si è occupata di 302 utenti attraverso il servizio di Counseling per l’autismo. L'84% degli ospiti autistici della Fondazione è rappresentato da bambini e adolescenti cui viene offerta un’ampia gamma di servizi ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Per gli adulti con autismo, Sacra Famiglia propone anche percorsi di supporto e accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Per ciascun ospite sono definiti percorsi personalizzati al fine di sviluppare le abilità attraverso i programmi dei centri diurni, gli ambulatori, i laboratori abilitativi, oltre ai servizi di Counseling territoriale, con la presa in carico globale della persona autistica e della sua famiglia con una valutazione preliminare dei pazienti, realizzata da un team di psicologi ed educatori.

In Italia un bambino su 77 ha un disturbo dello spettro autistico. Non sempre questi bambini ricevono una diagnosi precoce e questo non aiuta le famiglie a intervenire tempestivamente. Sacra Famiglia è una realtà presente in tre regioni italiane, Lombardia, Liguria e Piemonte, che da oltre 125 assiste le persone con disabilità e le loro famiglie. All’interno della fondazione sono presenti servizi innovativi e integrati per i bambini, adolescenti e giovani adulti con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

In Lombardia, a Varese, Sacra Famiglia ha creato Blu Home , i primi appartamenti didattici domotici in Europa per bambini e ragazzi con autismo e le loro famiglie. Oggi gli appartamenti sono 4 e sono dotati di un sistema di monitoraggio video per consentire a psicologi ed agli educatori di osservare il comportamento dei ragazzi e dei loro familiari e dare così loro consigli utili su come sviluppare le capacità necessarie per affrontare le prove della vita quotidiana.

La famiglia di Matilde nella Blu Home

La famiglia di Matilde, papà Valerio, mamma Samantha e la sorella Alice di 13 anni, dopo la diagnosi di disturbo dello spettro autistico si sono rivolti a Sacra Famiglia per iniziare un percorso abilitativo presso il servizio di counseling.

Nella sede di Cesano Boscone hanno fatto tutti i primi step per capire di cosa avesse bisogno Matilde e come aiutare la sua famiglia nella gestione della quotidianità.

Dopo le visite con gli specialisti la famiglia è stata indirizzata in una delle Blu home di Varese ed è qui che hanno incontrato la psicologa Giusy Giannini, che è diventata la referente del progetto degli appartamenti.

A lei chiediamo di raccontarci, partendo dalla storia della piccola Matilde, come viene organizzato il percorso nelle case.

“Matilde aveva 4 anni e mezzo, frequentava la materna, e la diagnosi era arrivata da poco. Matilde era oppositiva, faticava a gestire i tempi e a strutturare attività anche banali. Matilde non riusciva a gestire gli imprevisti e quindi la frustrazione si manifestava con pianto inconsolabile e rabbia. Abbiamo proposto alla sua famiglia un soggiorno in una delle nostre Blu Home per capire dove intervenire e condividere strumenti e strategie necessarie per gestire la quotidianità. Matilde non era autonoma nella cura della persona, andava indirizzata.”

Matilde e i suoi genitori sono stati all’interno della Blu Home per 5 giorni. Cosa avete notato e che soluzioni avete proposto?

“Abbiamo osservato senza intervenire per un’intera giornata i comportamenti di tutta la famiglia. Abbiamo subito notato che l’approccio dei genitori non era omogeneo. Spesso gli interventi si sovrapponevano e non lasciavano spazio l’uno all’altra. E’molto importante invece che il messaggio sia univoco e chiaro. E questo è stato il primo punto fermo che abbiamo messo insieme a loro. Abbiamo fornito poi degli strumenti visivi, che si chiamano task analysis, che aiutano a sviluppare le autonomie rendendo visibili tutti i passaggi di emulazione. Abbiamo strutturato il “tempo e lo spazio” attraverso una agenda iconica. Si tratta di alcune foto che raffigurano i principali momenti della giornata e che vengono esposte su un pannello in modo che il bambino abbia presente sempre cosa accade e cosa accadrà. Se cambia il programma, il bambino va preparato e organizzato il cambiamento”



“Durante il percorso grazie alle telecamere presenti in ogni ambiente abbiamo potuto osservare ogni comportamento. I genitori avevano delle radioline, grazie alle quali noi li aiutavamo da remoto a gestire ogni singola situazione”.



“Abbiamo stilato una serie di obiettivi e alla fine abbiamo verificato quali fossero stati raggiunti e abbiamo dato indicazioni rispetto al lavoro da fare a casa”. Poi ci siamo incontrati una volta al mese per il follow up e ad oggi siamo in contatto per monitorare la situazione e la crescita di Matilde”.