Operaio morto in cantiere a Fidenza travolto dal carico della gru

Un operaio di 51 anni è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico del valore di circa 4 milioni di euro della scuola Collodi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica: sembra che una gru abbia perso un carico, che ha travolto un dipendente della ditta che sta seguendo i lavori. Vasile Tofan, questo il nome della vittima, ha riportato ferite troppo gravi alla testa e, dunque, all'arrivo dei soccorsi, non c'è stato più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i servizi sanitari di emergenza, compreso l'automedica e il personale infermieristico del 118, insieme alle forze dell'ordine e agli esperti di medicina del lavoro per condurre le indagini necessarie.