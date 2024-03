Decreto Autovelox, via libera della Conferenza Stato-Città: le novità e cosa cambia

L’obiettivo del decreto autovelox "è garantirne un utilizzo conforme ad esigenze di sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti e tutela degli utenti della strada", spiega il Mit. La nuova disciplina - si spiega dal ministero - si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni. Inoltre sono dettate regole stringenti sul collocamento dei dispositivi