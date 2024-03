Autovelox, volti oscurati e niente più foto a casa: le novità

In arrivo una stretta: il provvedimento voluto dal ministro Salvini, di concerto con il collega Piantedosi, prevede di non inviare più la foto dell’infrazione a casa, l’oscuramento di soggetti terzi e anche di chi è alla guida e, infine, una conservazione delle immagini scattate solo in caso di effettiva violazione. “Gli autovelox non sono trappole per fare cassa”, ha dichiarato il titolare del dicastero dei Trasporti