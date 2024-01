Autovelox, quanto incassano i Comuni dalle multe?

Se si guarda ai dati di grandi città come Milano e Roma, la quota di proventi per eccessi di velocità è molto più bassa di quella per tutte le altre infrazioni. Ma quanto sono efficaci questi strumenti nel prevenire gli incidenti? E quanti ce ne sono esattamente sparsi per la Penisola? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 25 gennaio