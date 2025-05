Targa Florio, percorso e partecipanti: il programma completo

109esima edizione della gara automobilistica più antica del mondo che si svolgerà dall’8 al 10 maggio 2025 in Sicilia. L’edizione 2025 vedrà protagoniste le vetture storiche della Targa Florio Historic rally e Rally auto storiche di regolarità, che ripercorreranno le leggendarie strade delle Madonie, e le moderne auto da rally, pronte a sfidarsi nei difficili tracciati della competizione

La 109^ Targa Florio conta 4 specialità e vanta 5 validità. Terzo appuntamento stagionale del Campionato italiano Assoluto Rally Sparco, a cui si aggiungono il Campionato Italiano Rally Produzione ed il Campionato Italiano Rally Junior; terzo round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche; seconda tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità; seconda data della Coppa Rally di 9^ Zona. Tutte la gare sono valide per il Campionato Siciliano di specialità, promosso dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Start e traguardo a Palermo e prove speciali come da tradizione sulle strade delle Madonie.

La competizione valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco continua la numerazione da primato assoluto dell’appuntamento più atteso, capace di infondere emozioni sempre vive e forti che si tramandano tra le generazioni. ( IL PROGRAMMA )

The week of Florio

Presentata al Rettorato la partnership tra UNIPA, ACI Palermo e ACI Sport che si arricchisce con la “The Week of The Florio”, la settimana dal 5 al 10 maggio, in cui sono state programmate numerose iniziative collaterali, ed il nuovo quartier generale al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo.

Farà tappa a Palermo Sara Safe Factor, il progetto ACI dedicato alla sicurezza stradale, oltre ad incontri con gli studenti su vari argomenti di cultura, arte, storia, tecnica e gestione di eventi sportivi. Un programma che rispecchia completamente lo spirito dell’evento Targa Florio, così come voluto dal suo ideatore Vincenzo Florio che ne organizzò la prima edizione nel 1906.

I particolari e la comunione di intenti individuati dalla partnership tra UNIPA e Targa Florio, sono stati illustrati dal Magnifico Rettore Prof. Massimo Midiri, dal Presidente dell’AC Palermo dott. Angelo Pizzuto e dal Direttore Generale ACI Sport dott. Marco Rogano.

Saranno 100 gli studenti volontari in campo impegnati dalle verifiche tecniche e sportive, alle partenze delle tappe, fino alla cerimonia di premiazione. Un’occasione unica per immergersi nei retroscena della competizione, tra l’operato dei meccanici, le emozioni dei piloti e l’impegno degli organizzatori.