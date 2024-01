Bologna 30 km/h, qual è la velocità media delle auto in Italia?

Non smette di far discutere la trasformazione di Bologna in ‘Città 30’: è il primo grande centro italiano a imporre ai suoi cittadini il limite di velocità di guida a 30 chilometri orari su buona parte del suo territorio. La scelta è condivisa da altre città sparse per l’Europa – tra cui Parigi, Bruxelles, Valencia, Helsinki e Zurigo - e ha a che fare con la sicurezza. Guardando a dati Istat e Aci, il 73,4% degli incidenti stradali in Italia avviene sulle strade della rete urbana e la velocità elevata è la terza causa principale. Nonostante il successo della misura all’estero (a Bruxelles, dalla sua introduzione, gli incidenti sono scesi del 20% e le morti e i feriti gravi del 25%), è scontro frontale tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: per il leader della Lega il limite di velocità - in vigore da sei mesi ma diventato effettivo da martedì 16 gennaio – è una scelta “ideologica e insensata” che rischia di “essere un danno per tutti” i bolognesi. Il suo ministero si dice così "pronto ad avviare un confronto immediato con l'amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative”. Lepore si dice disposto ad accogliere l’invito. Ma a che velocità vanno in media le auto in Italia? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 19 gennaio.