Il granchio blu manda la pesca in crisi. Dai mutui ai fondi, le misure

Il crostaceo che ha invaso le nostre coste è tornato a creare gravi danni al settore ittico, in particolare agli allevamenti di cozze e vongole. Per tentare di contrastare la diffusione del granchio blu, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha istituito misure che prevedono una moratoria sui mutui per le imprese del settore e la possibilità di decurtazione dei contributi. Provvedimenti che si affiancano a dieci milioni di euro a fondo perduto per consorzi e operatori della pesca

Il granchio blu torna a far danni al settore della pesca, in particolare agli allevamenti di vongole e cozze. Dopo un breve periodo di "letargo" invernale e alcune (poche per la verità) settimane di temperature più basse che ne avevano rallentato l'attività, il crostaceo si è risvegliato con l'arrivo dei primi caldi, mettendo di nuovo in crisi il settore con la sua voracità. Per cercare di contrastare almeno in parte la presenza del granchio blu e fornire ossigeno - anche economico - al settore della pesca, il governo italiano ha approvato alcune misure di sostegno che coinvolgono i mutui delle imprese e contributi a fondo perduto per incentivare la cattura del crostaceo e ridurre gli esemplari in circolazione lungo le nostre coste.

Moratoria sui mutui

L'ultima misura in ordine di tempo riguarda i mutui per le imprese del comparto pesca. Con il proliferare del granchio blu, che si riproduce a ritmi sostenuti ed ha letteralmente invaso alcune zone, tra cui le coste del Veneto, dell'Emilia-Romagna e la laguna di Orbetello, gli attacchi agli allevamenti di vongole e cozze sono aumentati drasticamente. Il crostaceo ne è ghiotto, ne divora in quantità e danneggia anche le attrezzature per la pesca, tanto da aver causato enormi danni economici agli operatori del settore. Molte imprese sono dunque in difficoltà, i guadagni sono diminuiti e si fa fatica ad onorare le spese. Per questo il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato una moratoria dei mutui per le imprese del settore per 24 mesi: "Ho firmato due decreti - annuncia - per aiutare gli imprenditori colpiti da una vera e propria calamità che è il granchio blu. Con questi decreti avranno il rinvio automatico dei mutui per le loro imprese, la possibilità di decurtazione dei contributi dei lavoratori e il fondo di solidarietà interverrà per sostenerli. Interventi per cominciare a riparare i danni, grazie all'equiparazione tra pescatori e agricoltori che permette un risultato storico".

Continua Lollobrigida: "Abbiamo sempre considerato i nostri pescatori gli agricoltori del mare. Per questo motivo abbiamo voluto mettere fine ad una disparità di trattamento rispetto agli agricoltori modificando la legge 102 del 2004. Grazie a questa fondamentale revisione normativa oggi, per la prima volta nella nostra Nazione, è stato possibile dichiarare il carattere di eccezionalità di un evento che ha colpito il settore della pesca e dell'acquacoltura a causa della diffusione della specie Granchio blu. Una svolta per la pesca e una grande vittoria per il Governo Meloni e per tutti i pescatori italiani che tutelano il nostro mare e garantiscono qualità", conclude il ministro.