Il granchio blu arriva nel menu dei ristoranti e nei corsi di Eataly

Il crostaceo verrà servito negli store della catena del food italiano a Torino Lingotto, Roma, Milano, Genova e Trieste, l'annuncio è arrivato sui social del gruppo. Arrivato anni fa dagli Stati Uniti, il granchio blu in poco tempo ha invaso intere zone costiere, non è ancora molto diffuso sulle tavole degli italiani. Tuttavia il consumo alimentare è secondo molti esperti la chiave per contrastare la sua diffusione

Il granchio blu è definitivamente sdoganato anche da Eataly. Verrà infatti servito nei ristoranti degli store della catena del food italiano a Torino Lingotto, Roma, Milano, Genova e Trieste. Il crostaceo, che da tempo sta infestando le nostre coste e in generale le acque del Mediterraneo, potrà anche essere acquistato in vaschetta. E sarà possibile seguirlo anche un corso per cucinarlo nel modo migliore. Ad annunciarlo è la stessa Eataly su Facebook e Instagram: "Hai già provato i ravioli al granchio blu? Ti aspettano nei ristoranti di Eataly Torino Lingotto, Milano, Roma Ostiense, Genova e Trieste".

L'invasione del granchio blu

Il Granchio blu, crostaceo arrivato anni fa dagli Stati Uniti e che in poco tempo ha invaso intere zone costiere, non è ancora molto diffuso sulle tavole degli italiani. Tuttavia il consumo alimentare è secondo molti esperti la chiave per contrastare la sua diffusione. Gli studi diffusi da Fedagripesca-Confcooperative mostrano danni seri agli allevamenti delle vongole, di cui il granchio blu è ghiotto: il 70% della produzione del mollusco sarebbe scomparso.

Negli Stati Uniti è un prodotto molto ricercato e i prezzi al consumo possono arrivare anche ai 100 euro al chilo. Scenario diverso in Italia dove, salvo alcune eccezioni, i prezzi raggiungono cifre decisamente più basse con i pescatori costretti a gettare in mare la maggior parte dei granchi blu pescati, in particolare quelli più piccoli.