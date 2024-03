Meteo, ciclone verso il Centro-Sud: le previsioni di lunedì 11 marzo

La settimana si apre ancora all’insegna dell’instabilità. Al Nord piogge al mattino soprattutto su Liguria ed Emilia Romagna meridionale. La perturbazione si sposta poi verso le regioni centro-meridionali, con piogge, temporali e nevicate a quote intorno ai 1.300 metri. Soffiano venti di Libeccio e Scirocco. Allerta arancione in Emilia Romagna, gialla in diverse regioni

L’allerta

Viste le previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per domani, lunedì 11 marzo, è stata emanata l’allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Inoltre, valutata allerta gialla su settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e sull'intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Attese in queste regioni precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Soprattutto sui settori tirrenici, previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte.