Tempesta in Francia, almeno 6 dispersi nel sud del Paese

Maltempo in Francia, tra i dispersi in Occitania ci sono anche due bambini travolti dalle alluvioni causate dalla tempesta Monica. Rischio valanghe sulle Alpi Marittime ascolta articolo

Aumenta di ora in ora il numero dei dispersi a causa del maltempo che sta colpendo il sud-est della Francia. Sei persone tra cui due bambini non rispondono all’appello, riferisce la Prefettura d’Oltralpe. Le alluvioni associate alla tempesta Monica hanno messo in ginocchio la regione del Gard.

2063937978 - ©Getty

I dispersi Un padre e i suoi due figli di 4 e 13 anni sono stati travolti dalle inondazioni a Dions, a nord di Nîmes mentre cercavano di attraversare un ponte in auto nella notte tra sabato e domenica. "Altre due persone disperse a Goudargues, nel nord del dipartimento" ha dichiarato Frédéric Loiseau, segretario generale della prefettura in conferenza stampa. Un automobilista era già stato dato per disperso a Gagnières, una cittadina a Nord del Gard, ai margini del dipartimento dell’Ardèche , dopo aver cercato di attraversare un ponte sommerso dalle inondazioni causate dalla tempesta Monica.

Allagamenti e inondazioni Quattro dipartimenti in un ampio quartiere sud-orientale del Paese sono stati posti sotto vigilanza per allagamenti a causa del maltempo associato alla tempesta Monica, con precipitazioni fino a 150 millimetri in alcuni punti. Nella città di Olargues, nell’Hérault 500 persone sono senza elettricità secondo la prefettura. Nelle Alpi Marittime, 2 campeggi e un villaggio vacanze sono stati evacuati a Mandelieu. A scopo precauzionale sono stati messi in sicurezza anche i residenti dei piani terra di alcuni edifici esposti alle inondazioni.

2054032410 - ©Getty

Allerta arancione sulle Alpi Marittime Le Alpi Marittime sono in allerta arancione per rischio valanghe.“Questo episodio di maltempo fa seguito ad una serie di episodi che hanno saturato il suolo nelle ultime settimane e richiede quindi una vigilanza particolare“ fa sapere il servizio meteo nazionale Météo–France. Gli accumuli previsti sono molto consistenti e nelle Alpi Marittime, ad esempio, “possono rappresentare l’equivalente di più di un mese di precipitazioni” usuali nel mese di marzo, ha segnalato Météo-France.