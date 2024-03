G7, a Trento il summit sull'IA: ecco il programma e il piano sicurezza

Per il grande evento, il capoluogo del Trentino-Alto Adige accoglierà ministri e delegati politici provenienti da tutto il mondo. In vista del loro arrivo, sono stati disposti divieti e limitazioni, oltre alle chiusure di diversi uffici comunali. Gli incontri saranno presieduti dal Senatore Alessio Butti e si concluderanno con la Dichiarazione dei Ministri dell'Industria, della Tecnologia e del Digitale ascolta articolo

Trento si prepara ad ospitare il G7, il summit mondiale che vedrà ministri e delegati provenienti dall’Italia, dal Canada, dalla Francia, dalla Germania, dal Giappone, dal Regno Uniti, dagli Stati Uniti, oltre a rappresentanti dell’Unione Europea, incontrarsi per discutere delle opportunità e dei rischi dell’intelligenza artificiale. Si terrà il 15 marzo e per Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale, sarà “un nuovo Concilio di Trento”. Per l’occasione, è già pronto un piano sicurezza che prevede numerosi divieti e limitazioni.

Il piano sicurezza: fase uno Le limitazioni partiranno il 14 marzo alle 22 e riguarderanno via Romagnosi, via Dogana, piazza Dante, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo, via Garibaldi, via Oss Mazzurana e via Alfieri. In questa zona, in cui si svolgeranno gli incontri del G7, saranno rimossi anche i cantieri edili e i plateatici. Limitazioni alla sosta sono previste, invece, in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante. leggi anche Meloni sul G7 in Italia: "C'è un brutto clima, sono preoccupata"

Il piano sicurezza: fase due Una seconda fase del piano sicurezza prenderà avvio alle 8.15 del 15 marzo e si concluderà alle 10. In questa fascia oraria, le delegazioni arriveranno in città e il traffico sarà limitato sulla SS12, dove i veicoli i veicoli che proverranno da sud saranno deviati in via Nazionale a Mattarello, mentre quelli che giungono da nord saranno deviati all’uscita 4 in via Sanseverino. Non sarà possibile viaggiare sulla SS12 in direzione Nord dalla rotatoria di via Marinai D’Italia fino all’uscita 6 (Piedicastello) e in via Druso, sul ponte San Giorgio, in via Fratelli Fontana, in via Segantini, in via Vannetti, in piazza Dante, in via Dogana, in via Pozzo, in via Torre Vanga da (Pozzo a via Alfieri), in via Torre Verde (fino a via Gazzoletti) e in via Romagnosi (da via Petrarca a via Segantini). leggi anche Guerra Ucraina Russia. G7: "Incrollabile sostegno a Kiev"

Il piano sicurezza: fase tre La fase tre prevede il divieto di sosta e fermata fino alle 19 di venerdì 15 marzo su via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante. Non sarà possibile transitare dalle 5.30 alle 19 in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi. L'accesso pedonale è consentito con restrizioni in via Belenzani. Sarà vietato il transito anche pedonale durante le fasi di arrivo e partenza delle delegazioni in via Alfieri, via Belenzani, via Cavour, via Orfane, via Pozzo, via Dogana, piazza Dante. leggi anche IA, i rischi tra deepfake porn e notizie false. Intervista a Jankowicz

Il piano sicurezza: fase quattro Dalle 16 alle 18 di venerdì 15 marzo i veicoli non potranno transitare in via Romagnosi, via Vannetti, via Fontana, ponte San Giorgio, via Druso, via Berlino e non potranno viaggiare in tangenziale in direzione Sud entrando dagli accessi 6 e 6A né in direzione Nord entrando dall’accesso 6. Anche il trasporto urbano subirà delle modifiche temporanee, con i capolinea spostati da via Dogana a via Segantini e da piazza Dante e via Gazzoletti a via Torre Verde. Saranno chiusi, inoltre, gli uffici comunali in via Belenzani, via Roma, via Alfieri e piazza Dante e in in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi sarà sospesa la raccolta dei rifiuti. leggi anche Come IA e nuove tecnologie possono cambiare la Sanità

Programma e obiettivi Gli incontri del 15 marzo saranno presieduti dal Sottosegretario di Stato per l’Innovazione Tecnologica, il Senatore Alessio Butti. Come riporta sul suo sito web il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’obiettivo del Summit è “promuovere lo sviluppo e l’uso sicuro e affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale, con un focus particolare dell’utilizzo della IA sul settore pubblico”. Il risultato delle discussioni sarà un Compendio “incentrato sulla fornitura e sull’accesso a servizi pubblici digitali efficienti, inclusivi e sicuri” e un Compendio sui Sistemi Pubblici Digitali adottati dai membri del G7. La Presidenza italiana realizzerà anche un Toolkit, una “cassetta degli attrezzi”, per lo sviluppo e l’uso etico di applicazione di IA nel settore pubblico e “integrerà i progressi del Processo di Hiroshima sull’Intelligenza Artificiale (HAIP) per sviluppare, insieme alle parti interessate, meccanismi appropriati per il monitoraggio volontario dell'adozione del ‘Codice di Condotta Internazionale per le Organizzazioni che Sviluppano Sistemi di IA Avanzati’. L’evento si concluderà con la Dichiarazione dei Ministri dell’Industria, della Tecnologia e del Digitale. leggi anche Disinformazione e IA generativa, white paper: a che punto siamo