Maltempo, disagi in Liguria e Toscana. Mille isolati per frana. LIVE

Più frane si sono verificate nel territorio della provincia di Lucca a causa del maltempo che sta interessando la Toscana. Una in particolare in Versilia, nel comune di Massarosa, in via Pietra a Padule, ha coinvolto un'autovettura: le due persone a bordo, spiegano i vigili del fuoco, sono rimaste bloccate all'interno ma non hanno riportato ferite. La frana ha completamento ostruito la strada: la viabilità è stata ripristinata attorno alle 5. Per un altro smottamento, a Galligano, in Garfagnana, tre le famiglie rimaste isolate. Sempre nel territorio di Massarosa i vigili del fuoco sono intervenuti per un'altra frana, di grosse dimensioni, lungo la via Sarzanese Sud, con una carreggiata completamente bloccata. Sul post anche l'assessore, la protezione civile del Comune, i carabinieri di Viareggio e l'Anas: la viabilità è stata ripristinata attorno alle 7:30. Altre frane, riferiscono ancora i vigili del fuoco, si sono verificate sul Monte Quiesa dal versante di Bozzano, a Pedona e a Levigliani. Da effettuare ancora interventi per alberi caduti sulla sede stradale, si spiega dai vigili impegnati la notte scorsa, sempre in provincia di Lucca, anche per un'auto che in via di Colognora a Capannori è uscita di strada ribaltandosi in un campo: una persona è rimasta ferita e bloccata all'interno. Sul posto anche i carabinieri oltre ai sanitari.