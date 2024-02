Maltempo a Genova, crolla una scala esterna in una scuola

Le piogge abbondanti di queste ore in Liguria hanno provocato alcuni danni: a Genova è crollata una scala esterna d'accesso alla scuola Contubernio d'Albertis, nel quartiere di San Fruttuoso, in via Amarena. Nessuno è rimasto ferito. I detriti - principalmente cemento e ferro - sono caduti su una macchina posteggiata, danneggiandola. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale. In queste ore è in vigore l'allerta gialla a Genova, proprio per piogge e neve nell'entroterra ligure.