Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'aria che respiriamo è sempre più inquinata (LA MAPPA). Nei giorni scorsi Milano e la Pianura Padana hanno assistito ad un picco dei livelli di inquinamento, questo ha portato la Lombardia ad introdurre una serie di misure antismog in 9 province, Milano compresa. Resta alta l’attenzione anche in altre zone d’Italia.

Per quanto concerne le cronache italiane e internazionali, si è tornati a parlare di un fatto di femminicidio risalente al 2022, quando la 26enne Carol Maltesi fu uccisa nella sua abitazione a Rescaldina, nel Milanese, da Davide Fontana. L’uomo era stato condannato a 30 anni in primo grado per l'omicidio della donna e nei giorni scorsi i giudici della corte d'Assise d'appello di Milano si sono pronunciati sulla condanna, riconoscendo all'imputato le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

In questi giorni è stata resa nota, dalla massima corte della Catalogna, anche la condanna per l'ex giocatore del Barcellona Dani Alves. Il calciatore è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per un reato risalente a due anni fa.

Intanto la notizia della morte dell'attivista russo Alexei Navalny (FOTOSTORIA) lascia ancora degli interrogativi e una nuova ipotesi sulla causa del decesso è stata pubblicata dal quotidiano britannico The Times. In Venezuela, è invece crollata la miniera d’oro illegale “Bulla Loca” nello stato di Bolívar, nel sud-est del paese. Il bilancio del crollo rimane incerto.

La cantante Big M’ama (FOTO) al centro delle scene. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo (LO SPECIALE) con La rabbia non ti basta, l’artista ha tenuto un discorso per sensibilizzare sul bodyshaming, davanti a una platea di duemila liceali venuti da tutto il mondo.





I fan di Elton John, intanto, si stanno dando da fare: nella prima delle otto aste organizzate da Christie's al Rockefeller Center di New York fino al 28 febbraio, i cimeli del cantautore hanno fruttato cifre da capogiro. La maggior parte degli oltre 900 lotti proviene dalla residenza di Peachtree Road, nel lussuoso quartiere di Atlanta, in Georgia, che il celebre musicista di Your Song e Rocket Man ha recentemente venduto.

Una curiosità dal mondo animale: scoperto in Amazzonia il serprente più grande del mondo. È ilNorthern Green Anaconda, una specie principalmente acquatica.

