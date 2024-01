Elton John, all'asta 900 oggetti del suo attico di Atlanta

Dal 21 febbraio, da Christie's verranno battuti i cimeli della popstar britannica conservati nella sua abitazione in Georgia. Tra i pezzi in vendita, un pianoforte a coda, quadri, opere fotografiche e orologi, per un valore stimato di 10 milioni di dollari

Dal 21 febbraio Christie's venderà all'asta a New York 900 oggetti di Elton John, che provengono dalla sua proprietà di Peachtree Road, lussuoso quartiere ad Atlanta, in Georgia. Alla vendita del patrimonio della popstar britannica saranno dedicate otto date, in cui i fan potranno assicurarsi pezzi esclusivi della collezione dell'artista per un valore complessivo stimato di 10 milioni di dollari.

I pezzi in vendita Tra i pezzi forti che verranno messi in vendita, c'è il pianoforte a coda Yahama su cui Elton John ha suonato gli accordi dei suoi show di Broadway Billy Elliot e Aida, per un valore di almeno 50mila dollari. Tuttavia, l'oggetto più caro sarà - secondo le previsioni - un trittico di Banksy: 1,5 milioni di dollari per il dipinto di un uomo mascherato che lancia un piccolo mazzo di fiori. All'asta anche le fotografie di Dorothea Lange, Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Peter Beard, Herb Ritts, Richard Avedon e Andres Serrano, quasi tutte in bianco e nero: si tratta di opere che l'artista aveva appeso alle pareti della sua casa, che nel corso del tempo era diventata come una galleria d'arte. Verranno battuti anche i pezzi creati appositamente per Elton e il marito David, tra cui un ritratto del cantante realizzato da Julian Schnabel (valutato 200-300 mila dollari) e Your Song di Damien Hirst (con firma e dedica). Non mancano inoltre i suoi abiti di scena confezionati, le tappezzerie Versace (che testimoniano lo stretto rapporto con Gianni e la famiglia dello stilista) e una serie di camicie vintage stimate intorno ai 4-6mila dollari. Ciliegina sulla torta, la sua collezione di orologi tra Rolex, Cartier, Vacheron Constantin, Hublot, Roger Dubuis, Piaget e Jaeger-LeCoultre.

Niente eredità ai figli? Insomma, gran parte della fortuna di Elton John andrà ai fan e non ai figli. Il cantante, tempo fa, aveva dichiarato al Mirror che avrebbe lasciato Zachary ed Elijah "in uno stato finanziario solido", senza però "viziarli" perché "ciò rovinerebbe le loro vite". Per la popstar britannica, "è importante avere almeno una parvenza di normalità, un po' di rispetto per i soldi, un po' di rispetto per il lavoro". In sostanza, ai figli lascerà casa e auto ma, ha precisato a metà tra l'ironico il serio, "se vorranno comprarsi un Picasso o un jet privato, i soldi dovranno guadagnarseli".

Il rapporto con Atlanta La decisione di mettere all'asta i 900 oggetti segue la vendita della casa di Atlanta per oltre sette milioni di dollari, annunciata a ottobre 2023. La capitale della Georgia ha sempre avuto una parte importante nella vita di Elton: è stata infatti la sua città di riferimento dove tornava durante le tournée negli Stati Uniti, ma anche un luogo di conforto e sostegno per i suoi problemi di salute. L'abitazione - un attico a due piani su Peachtree Road - era stato acquistato dalla popstar nel 1992 e aveva anche dato il titolo al suo ventinovesimo album in studio, Peachtree Road, uscito nel 2004. E ora è anche il nome della serie di aste che prenderanno il via il 21 febbraio da Christie's.