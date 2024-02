Inquinamento dell'aria, le mappe dell'Italia e della Pianura Padana

Si continua a parlare della situazione atmosferica sulla zona di Milano e in generale del Nord Italia, dopo che il capoluogo lombardo - sulla base di dati contestati dal sindaco Beppe Sala - il 18 febbraio è risultato, secondo IqAir, la terza città più inquinata al mondo. Il quadro non è però dei migliori prendendo a parametro altre fonti. Non lo è nemmeno in altre aree della Penisola, come a Roma

Resta alta l’attenzione sul livello di inquinamento sulla città di Milano e sulla zona della Pianura Piadana, dopo che domenica 18 febbraio il capoluogo lombardo era finito al terzo posto dei centri urbani più inquinati del mondo secondo i dati sulla concentrazione di PM2.5 della società svizzera IqAir (giudicati non attendibili dal sindaco Beppe Sala). Al di là del valore scientifico della classifica, poi diventata virale, si è comunque risvegliato il dibattito sull’inquinamento in Italia. E la situazione non è confortante, anche per zone diverse dalla Pianura Padana.

Le mappe dell'inquinamento in Italia Sui social si stanno diffondendo sempre più immagini relative a mappe sull'inquinamento atmosferic,o anche diverse da quelle di IqAir, che non restituiscono un quadro migliore. Basta guardare a quelle dell'applicazione Meteo installato sugli iPhone, con dati forniti dal servizio esterno BeezoMeter, che dividono le zone d'Italia e del mondo in diversi colori, sulla base dell'EAQI (European Quality Air Index, elaborato dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea dell'ambiente). Si tiene conto di cinque parametri: presenza di PM2,5; PM10, ozono troposferico (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2). Intorno alle 11 di oggi, 20 febbraio, Milano, la Pianura Padana e buona parte del Nord Italia apparivano di colore rosso, con punte di viola: la qualità dell'aria è considerata "estremamente scarsa", soprattutto a causa del PM2,5. Significa ad esempio che si consiglia di ridurre l'attività all'aria aperta, in particolare per chi è in condizioni di salute fragili. Va meglio altrove, ma anche intorno a Roma e a Napoli il colore è rosso.

La qualità nella zona di Milano alle 11 di martedì 20 febbraio secondo i dati dell'app Meteo di iPhone forniti da BeezoMeter

La qualità dell'aria in Italia alle 11 di martedì 20 febbraio secondo i dati dell'app Meteo di iPhone forniti da BeezoMeter

Le mappe dell'Esa Anche guardando alle mappe interattive dell'Esa (European Space Agency), partendo dallo scorso gennaio, si vede come le zone intorno Milano e in generale il Nord Italia si colorino spesso di rosso, ancora una volta a indicare un'aria di scarsa qualità.

Il biossido di azoto nelle mappe di Copernicus Un altro servizio per monitorare l'inquinamento su una media mobile di due settimane, attivo sul portale dell'Esa, mostra le concentrazioni di NO2 come catturate da Copernicus Sentinel-5P. Di nuovo, per l'area della Pianura Padana il colore è rosso.

