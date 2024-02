Pianura Padana, l’inquinamento è un problema sempre più grave

Si aggrava la situazione inquinamento nella Pianura Padana. Il bacino naturale compreso tra le Alpi e gli Appennini non vive una vita facile tra le emissioni delle grandi aziende che lì hanno sede, l’alta densità della popolazione e le caratteristiche meteorologiche e geografiche. I nuovi studi condotti da Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), programma dell’Unione Europea, grazie all’aiuto dei satelliti Copernicus, hanno rivelato, come suggeriscono le immagini fornite, i grandi rischi atmosferici sempre maggiori che corre chi abita in zona. Le analisi si sono concentrate sullo scorso gennaio, dal primo all’ultimo giorno del mese.

L’inquinamento nella Pianura e i risultati delle analisi

L’inquinamento atmosferico della Pianura Padana è sottoposto a continue fluttuazioni, soprattutto stagionali. In particolare, il livello si alza nel corso dell’inverno, a causa del cambiamento delle temperature e dell’energia necessaria per i riscaldamenti. Oltre a questa specificità stagionale, la conformazione del territorio porta, in determinate condizioni, all’accumulazione di agenti inquinanti, come particolato e ossidi di azoto, che rimangono intrappolati. Si concentrano, soprattutto, due tipi di particelle: PM10 e PM2,5, dove i numeri fanno riferimento al diametro del particolato. Entrambi sono pericolosi per la salute dell’uomo e possono impattare negativamente sulla salute del cuore e dei polmoni.

Gli studi del CAMS hanno evidenziato, come è possibile vedere dalla grafica, un superamento della soglia massima di PM10 stabilita dagli standard europei, pari a 50 μg/m3. Dalla cartina elaborata dal servizio di ricerca emerge la pessima qualità dell’aria sulla Pianura, condizione influenzata anche dalle peculiarità territoriali.

L’ESA approfondirà maggiormente la questione ambientale attraverso la missione EarthCARE che verrà lanciata in maggio e si servirà del satellite Copernicus Sentinel-5P.