Smog, nel 2023 18 città su 98 oltre i limiti giornalieri di Pm10

Si tratta del bilancio del nuovo report di Legambiente “Mal'Aria di città 2024”. La maglia nera spetta a Frosinone con 70 giorni di sforamento, seguita da Torino (66), Treviso (63), poi ancora Mantova, Padova e Venezia con 62. Ad impensierire gli esperti è il confronto con i nuovi target fissati al 2030. Ad oggi risulterebbero fuorilegge il 69% delle città per il Pm10, l’84% per il Pm2.5 e il 50% per l’NO2