Meteo, le previsioni del 19 febbraio: lunedì perturbazione in arrivo

Dopo il clima caldo del week end, l'inizio della settimana vedrà molte nubi sull'Italia. Deboli precipitazioni in arrivo dal pomeriggio sulle regioni centrali adriatiche, in estensione a quelle meridionali

Domenica di sole, quella del 18 febbraio, su gran parte d'Italia e temperature fino a 22 gradi nonostante sia pieno inverno. Ma domani, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, è atteso l'arrivo di una debole perturbazione oceanica, e la giornata di lunedì si prevede con molte nubi sull'Italia. Deboli precipitazioni sono in arrivo dal pomeriggio sulle regioni centrali adriatiche, in successiva estensione a quelle meridionali. I fenomeni risulteranno più frequenti e abbondanti dalla sera specie sui settori del medio-basso versante Adriatico e tra Basilicata e alta Calabria. Più asciutto al nord e medio Tirreno.

Le previsioni al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole, deboli fenomeni sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo isolate pioviggini su Alpi orientali e Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma di nuovo con molte nuvole e deboli piogge sul Triveneto. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.





Le previsioni al Centro

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Marche e Lazio. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse con neve in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, più asciutto sulla Toscana. Neve oltre i 1500-1600 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud occidentali. Mari da poco mossi a mossi.



Le previsioni al Sud e sulle isole

Anche al Sud al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse specie sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, localmente intensi su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.