Incidente sulla A22, maxi tamponamento nella nebbia. FOTO

Sono stati diversi gli incidenti autostradali provocati dalla nebbia nella mattinata di lunedì 5 febbraio. L'Autobrennero è stata chiusa in entrata per precauzione per una settantina di chilometri, dal casello di Nogarole Rocca (Verona) a Campogalliano, nel Modenese. Poche ore dopo un camionista è morto dopo lo scontro tra due autoarticolati