Incidente sulla A22 tra Reggiolo e Carpi, più mezzi coinvolti

L'Autobrennero è stata chiusa in entrata per precauzione per una settantina di chilometri, dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano. Un altro incidente si è verificato sulla A1, sempre in Emilia

Incidenti stradali e traffico bloccato stamattina sulla A22. In un caso si è trattato di un incidente tra due tir e un tamponamento di varie auto che si sono verificati al chilometro 293 in direzione sud, tra Reggiolo e Carpi, forse provocati dalla forte nebbia. Alcune persone intrappolate tra le lamiere sono state soccorse dai vigili del fuoco. Quest'ultimi sono intervenuti con autogru da Modena e sono arrivate squadre da Carpi, Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara anche per un secondo incidente avvenuto al chilometro 288, sempre in direzione sud, che ha coinvolto mezzi pesanti. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale.

Chiusa l'Autobrennero

L'A22 è stata chiusa in entrata per precauzione per una settantina di chilometri, dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano. La decisione di chiudere il tratto in entrata è stata presa per ridurre la pressione. Via via che la situazione si risolverà è prevista la riapertura progressiva degli svincoli.

Incidente anche sulla A1



Oltre al tamponamento sulla in A22 c'è stato anche un altro incidente sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al chilometro 153 nord, dove stanno intervenendo vigili del fuoco e mezzi di soccorso. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione e ha creato importanti disagi in Emilia.