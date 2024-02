Camion precipita da un viadotto su E45 nel Cesenate, morto l'autista

Un camion si è schiantato contro le barriere di un cavalcavia sulla E45 a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, ed è precipitato da un viadotto per alcune decine di metri. Il conducente alla guida dell’autocarro è deceduto. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio lungo la “Tiberina”, dove la carreggiata è stata chiusa in direzione sud a Mercato Saraceno. Sul posto sono intervenute tre squadre e il nucleo Saf dei vigili del fuoco. Attualmente sono in corso le operazioni di ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte.