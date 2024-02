Francia, italiano muore durante escursione in montagna

Un 52enne di Verzuolo, in provincia di Cuneo, è morto precipitando per oltre 300 metri. Nonostante i soccorsi dei compagni e l'allarme alle unità di soccorso francesi lanciato immediatamente, a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita

Era in compagnia di amici in Francia quando, durante un’escursione scialpinistica verso la Tete de Fer, a circa 2.000 metri di quota, una cornice di neve su cui stava camminando ha ceduto. Paolo Roasio, un 52enne di Verzuolo in provincia di Cuneo, è morto precipitando per oltre 300 metri. Nonostante i soccorsi dei compagni e l'allarme alle unità di soccorso francesi, a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. La caduta è stata fatale. L’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Larche, nell'Ubaye francese, poco oltre il Colle della Maddalena, dove si va in Alta Provenza.