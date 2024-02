Vittorio Emanuele di Savoia, i funerali sabato 10 febbraio a Superga

Saranno il 10 febbraio a Superga, uno dei colli più alti di Torino, i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, scomparso ieri all'età di 86 anni (ne avrebbe compiuti 87 il 12 febbraio). Era figlio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II, e di Maria José. Il decesso è avvenuto a Ginevra . L'annuncio in una nota della Real Casa di Savoia: "Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile". ( IL CASO DI DIRK HAMER )

I funerali



Gran parte dei Savoia sono sepolti nella basilica di Superga, come Vittorio Amedeo II e Vittorio Emanuele I. Il principe Vittorio Emanuele di Savoia, nato a Napoli il 12 febbraio 1937, era sposato con Marina Doria, da cui ha avuto un figlio, Emanuele Filiberto. Pretendente al trono d'Italia, per anni in disputa con la linea dinastica di Aimone di Savoia-Aosta, Vittorio Emanuele di Savoia, è stato una personalità controversa, segnata dalla vicenda dell'omicidio di Dirk Hamer sull'isola di Cavallo nel 1978, che cambiò per sempre la sua vita. Suo padre Umberto II aveva intenzione di abdicare per renderlo re ma il 2 giugno 1946, il referendum istituzionale che dette agli italiani l'opportunità di scegliere tra monarchia e repubblica, fece cadere, al contrario delle convinzioni dei Savoia, la sua possibilità di salire al trono.