Vittorio Emanuele di Savoia, la storia d'amore con Marina Doria

E' durato esattamente 70 anni il legame tra Vittorio Emanuele di Savoia, morto a Ginevra, e Maria Doria. Il padre Umberto II tentò in tutti i modi di far dimenticare questa donna, di natali borghesi, al figlio, cercando di farlo fidanzare con diverse discendenti della nobiltà italiana e europea. Ma l'ultimo re d'Italia, dal suo esilio in Portogallo, dovette, infine, gettare la spugna: il figlio era determinato a sposare solo Marina Doria, e i due si unirono in matrimonio senza l'assenso reale nel 1970.