È morto Vittorio Emanuele di Savoia, aveva 86 anni

Cronaca

Il membro dinastia era ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo per un intervento chirurgico. Nato a Firenze il 27 settembre 1943, era l'unico figlio di Irene di Grecia e di Aimone di Savoia. Da bambino fu internato dai nazisti nel campo di Hirschegg, in Austria. Stabilitosi in Toscana, ha seguito alcune società in veste di consulente, consigliere d'amministrazione e presidente. Nel 2006 ha rivendicato per sé il titolo di Duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele