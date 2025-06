Empoli, uomo uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita

La vittima aveva 83 anni, il marito uno in più. La scoperta fatta da un familiare, inutili i soccorsi prestati alla donna. Accertamenti in corso sull'accaduto

Ha ucciso la moglie e poi ha tentato a sua volta di togliersi la vita. La tragedia si è consumata a Empoli, in via Buozzi, dove la polizia ha constatato il decesso di una donna di 83 anni e il tentativo di suicidio di un uomo di 84. Soccorso tempestivamente dal personale sanitario giunto sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale. È stato un familiare a dare l'allarme. La donna, secondo le prime evidenze, è stata soffocata o strangolata, l'uomo poi avrebbe tentato di uccidersi tagliandosi le vene. La salma è stata portata a Medicina legale, sono in corso accertamenti.