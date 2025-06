Cagliari, si toglie la vita in carcere: era stato latitante per 2 anni

Si è tolto la vita in carcere Sandro Arzu, latitante per due anni e arrestato solo tre settimane fa. A darne notizia è Maria Grazia Caligaris, dell'associazione Socialismo Diritti Riforme. "Sgomento e dolore nella casa circondariale di Cagliari-Uta dove stanotte si è tolto la vita Sandro Arzu, in carcere da tre settimane", ha detto esprimendo "vicinanza ai familiari per questo epilogo tragico". Come riportato nella nota, a nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, allertati dagli agenti penitenziari, che hanno tentato invano di rianimarlo.