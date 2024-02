Caso Pozzolo, Ris di Parma: "Sulla pistola dna di tre persone"

Uno dei profili appartiene a Emanuele Pozzolo; un altro è di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che è intervenuto mettendo in sicurezza l'arma dopo lo sparo. Non si sa invece a chi appartiene il terzo dna

Le analisi

Il colpo, che ha ferito Luca Campana, è partito dalla pistola di Pozzolo. Ma sono tre i profili emersi sull'arma, ognuno presente in egual misura: "non è possibile estrapolare alcun profilo di un evidente contributore maggioritario", si legge nella relazione, citata da Repubblica. Uno dei profili appartiene a Emanuele Pozzolo; un altro è di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che è intervenuto mettendo in sicurezza l'arma dopo lo sparo. Non si sa invece a chi appartiene il terzo Dna presente sull'arma. La procura di Biella potrà ordinare nuove analisi. Al momento il deputato di FdI è l'unico indagato.