Caso Pozzolo, deputato indagato anche per porto abusivo di armi

Il deputato Emanuele Pozzolo è indagato anche per porto abusivo di armi nell'ambito dell'inchiesta sul ferimento di un uomo che partecipava ad una festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese. La nuova accusa deriva dal fatto che la mini pistola da cui è partito il colpo, di proprietà del deputato, è un'arma da collezione e dunque il parlamentare avrebbe dovuto lasciarla a casa e non portarla con sé. Intanto, il 23 gennaio sono arrivati in procura a Biella i primi risultati dell'esame effettuato dal Ris di Parma sull'onorevole: lo stub fatto sul parlamentare è risultato positivo.