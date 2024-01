Pozzolo positivo allo stub: "Tracce di polvere da sparo su mani e abiti"

Sono i risultati dell'esame effettuato sul parlamentare dal Ris di Parma poche ore dopo lo sparo di Capodanno diffusi da alcuni organi di stampa. Il deputato, che nega le accuse, è indagato per lesioni colpose e omessa custodia di armi. Cambia intanto il caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro ascolta articolo

Sono arrivati in procura a Biella i primi risultati dell'esame effettuato dal Ris di Parma sull'onorevole Emanuele Pozzolo, indagato per la vicenda dello sparo durante la festa di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza. Lo stub fatto sul parlamentare è positivo. Come riporta La Repubblica, dalle analisi è emerso che sulle mani di Pozzolo sarebbero rimaste "tracce di polvere da sparo da innesco". Altri residui sarebbero stati rintracciati sugli abiti che l'onorevole indossava quella notte.

Cosa è accaduto a Rosazza Pozzolo - che è stato sospeso da Fratelli d'Italia - è al momento indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi dopo il colpo di pistola (una mini revolver) che durante la festa ha ferito Luca Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Lo stub cui è stato sottoposto Pozzolo è stato eseguito qualche ora dopo l'incidente. Il deputato di Fdi ha sempre negato di aver sparato. Alcuni testimoni ascoltati dalla procura tuttavia lo smentiscono. La versione di Delmastro - che non sarebbe stato presente in sala in quel momento perché uscito per portare gli avanzi della cena in auto - sarebbe stata confermata da un ragazzo della zona che gli aveva chiesto una sigaretta.

Nuovo caposcorta per Delmastro Intanto un nuovo agente è subentrato nel ruolo di caposcorta nel servizio di tutela di Delmastro. L'avvicendamento potrebbe essere temporaneo, dato che Morello - che è prossimo al pensionamento - è in ferie. Secondo il Corriere della Sera, ad assumere per ora il ruolo è l'ispettore Salvatore Mangione, anche lui presente alla festa di Rosazza: è l'agente che ha accompagnato Delmastro all'auto. Anche Morello era presente alla notte di Capodanno a Rosazza: sono stati lui e Campana, interrogati dalla procura di Biella, ad affermare che le responsabilità di quanto accaduto sono da addebitare interamente al parlamentare. I due hanno raccontato che era Pozzolo a maneggiare la pistola anche se, secondo la loro versione, "non sembrava esperto nell'usarla". Ma Pozzolo, come detto, nega.