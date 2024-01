Pozzolo: “Si vuole tutelare un’altra persona e buttare me dalla torre”

“Dentro Fratelli d'Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri”, ha detto il deputato in un’intervista a Il Foglio. Il parlamentare di Fdi - ora sospeso dal partito di Giorgia Meloni - è coinvolto nel caso dello sparo durante una festa nei locali della Pro Loco di Rosazza. Su Delmastro aggiunge: “Non eravamo amici, ma fratelli. Poi è scomparso, non ci siamo più sentiti”. E ancora, ribadendo di non essere stato lui a sparare: “Confido che la verità emerga”

“Dentro Fratelli d'Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri”. Sono queste le parole di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fdi - ora sospeso dal partito di Giorgia Meloni - coinvolto nel caso dello sparo durante una festa di Capodanno nei locali della Pro Loco di Rosazza (in provincia di Biella): un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola ha ferito il 31enne Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario Andrea Delmastro (anche lui alla festa, ma in quel momento non presente). Pozzolo ha dato la sua versione in un’intervista a Il Foglio. “È un momento complesso – ha detto – ma confido che la verità emerga”. Il parlamentare sostiene di non essere stato lui a sparare. La sua linea sarebbe quella di parlare solo con i magistrati, perché “esclusivamente in quella sede uscirà fuori la verità”.