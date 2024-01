Caso Pozzolo, si indaga sui 20 secondi prima dello sparo

Zappalà, assessore ai lavori pubblici del Comune di Biella, esponente di Fratelli d'Italia vicinissimo a Delmastro è stato l'ultimo a essere sentito ieri pomeriggio ed è l'unico che ha concesso qualche dichiarazione ai cronisti. "Non ho visto Pozzolo con la pistola in mano. E la pistola l'ho vista solo al termine della serata quando i marescialli dei carabinieri l'hanno messa via". Ha poi smentito di aver rilasciato dichiarazioni che gli sono state attribuite nei giorni scorsi da alcuni media e sottolinea: "Ero presente nella sala ma non ho avuto modo di assistere alle parti più importanti. Non ho visto il momento dello sparo, ho solo sentito il botto ma non ho visto chi ha sparato, e non so dire quanto tempo sia trascorso dal momento in cui è entrato Pozzolo al momento dello sparo”. Zappalà, che ha anche precisato di essere solo un testimone, ha concluso sottolineando come "su questo fatto si sta un po' esagerando con l’attenzione mediatica, per quanto ci fossero personaggi di primo piano”.

La posizione di Pozzolo

I testimoni che inchiodano Pozzolo - unico indagato nel procedimento - sono diversi, ma agli inquirenti servono conferme. Uno dei presenti già sentiti dai carabinieri, ha dichiarato all'Ansa di essersi ritrovato a tu per tu con la canna della pistola. "Stavo raccogliendo i bicchieri per portarli in cucina. A un certo punto ho notato Pozzolo con l'arma in mano. Devo dire che, da quanto era piccola, ho pensato fosse un accendino. Il deputato, in quel frangente, era da solo. Poi mi è sembrato che il caposcorta di Delmastro (suocero del ferito, ndr) gli sia andato vicino. Io mi sono accostato, ma solo per girare intorno a un tavolo e cercare gli ultimi bicchieri". È stato allora che ha notato che l'oggetto era rivolto verso di lui. Solo per un attimo. "Non è che ho percepito come esattezza una sensazione di pericolo. - spiega - Credo però di avere pensato qualcosa come 'nel dubbio vai, perché non si sa mai'. E mi sono allontanato". E poi c’è stato lo sparo. Accanto all'uomo si trovava Campana, che è stato raggiunto dal proiettile a una coscia. Il testimone però riferisce di non essere in grado di affermare se al momento del colpo il capo scorta di Delmastro fosse ancora vicino a Pozzolo, o se nel frattempo fosse arrivata altra gente, e nemmeno se l'arma fosse ancora in mano al parlamentare o a qualcun altro. Una risposta definitiva potrebbe essere fornita dallo stub, il test per la ricerca di residui di polvere da sparo che è stato eseguito su Pozzolo, ma i risultati non saranno a breve termine.