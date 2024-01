Caso Pozzolo, da oggi i pm ascoltano i testimoni

Due testimoni accusano Pozzolo

Uno dei testimoni che accusano il parlamentare sarebbe lo stesso che ha già ricostruito la scena nei giorni scorsi parlando anche con alcuni giornalisti. "Ad un certo punto - aveva raccontato - Pozzolo ha tirato fuori una pistola per farla vedere in giro. Era piccola, sembrava un accendino, e la poteva tenere nel palmo di una mano. Non c'è stato nemmeno il tempo di chiedergli cosa stessa facendo e magari di mettere via l'arma, visto che nel locale c'erano anche dei bambini". La sua versione e quella, dello stesso segno, fornita dall'altro testimone sarebbero state raccolte quasi in simultanea da due diversi carabinieri e sarebbero quindi un elemento a favore dell'accusa. Le altre persone presenti nei locali della Pro loco la notte di Capodanno non avrebbero invece fornito, almeno per il momento, elementi utili a ricostruire l'episodio, perché non erano presenti nella sala o perché erano distratti. Ma tutti gli adulti presenti quella notte - c'erano 35 persone, tra cui alcuni bambini - dovrebbero essere ascoltati dagli investigatori in questi giorni. Molto probabile che Pozzolo sia interrogato soltanto quando arriveranno i risultati dello Stub, la perizia affidata ai carabinieri del Ris. Il test serve a cercare residui di polvere da sparo. Pozzolo si è sottoposto all'accertamento, rilievi sia sulle mani che sugli indumenti, solo circa 6 ore dopo lo sparo ma gli investigatori sono certi che il tempo trascorso non ha messo a rischio l'attendibilità del test.