Bimbi maltrattati e insultati in asilo ad Asti, interdette due maestre

È successo all’asilo paritario l'Albero dei Ragazzi, in via Guglielmo Ventura. Le educatrici sono accusate di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. "Le maestre con metodi bruschi, fatti di continue urla e insulti, sembrano voler impedire ai bimbi di dare sfogo al più fondamentale istinto per un bimbo in tenera età: quello per il gioco", spiegano i carabinieri

Castighi immotivati, insulti razzisti e trattamenti aggressivi verso i bambini di una scuola materna ad Asti: le indagini dei carabinieri della città piemontese hanno portato all’interdizione per due insegnanti che quotidianamente sottoponevano i bimbi dell’asilo paritario l'Albero dei Ragazzi, in via Guglielmo Ventura, a umiliazioni e maltrattamenti. Le microspie installate negli ambienti scolastici hanno fatto emergere alcuni terribili dettagli: dalle immagini mostrano le maestre mentre strattonano i bambini per evitare che si alzino da tavola durante i pasti, mentre li costringono a stare seduti a terra in un angolino o ancora mentre insultano un bambino di origine albanese e chiamano ripetutamente “zulù” un altro straniero. Ad una bimba è stato dato da mangiare un alimento prelevato dalla spazzatura, e ancora, una delle maestre ha frugato negli zainetti per "prelevare" ed "assaggiare", a volte con le mani, a volte con le posate personali dei bimbi stessi, le pietanze preparate dalle mamme per i propri figli.